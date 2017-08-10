В Турции арестовали 35 журналистов

Работников СМИ обвиняют в связи с Гюленом

Власти Турции в четверг выдали ордера на арест 35 журналистов и сотрудников СМИ, подозреваемых в связях с мусульманским проповедником, которого обвиняют в организации прошлогодней попытки госпереворота.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Подозреваемые предположительно пользовались приложением для обмена сообщениями, которое популярно у сторонников проживающего в США духовного лидера Фетхуллы Гюлена.

По словам агентства, журналистов подозревают в "членстве в террористической организации".

Напомним, Израиль хочет запретить Al Jazeera на своей территории.