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Главная » Мир » Россия ведет в отношении США политику троллинга, - Ассанж

Россия ведет в отношении США политику троллинга, - Ассанж

Россия ведет в отношении США политику троллинга, - Ассанж
Фото: Getty Images

Москва стоит за многими событиями, которые раздражают американский истеблишмент

10.08.17 93
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Основатель WikiLeaks считает, что Россия хочет показать свое влияние на многие события, раздражающие американский истеблишмент.

Так Джулиан Ассанж прокомментировал пролет российского самолета Ту-154М Лк-1 над Белым домом, зданием Пентагона и ЦРУ в рамках наблюдательной миссии согласно Договору по открытому небу.

По мнению Ассанжа, это событие является частью "политики троллинга", которую Россия якобы использует по отношению к США. Свои выводы Ассанж подробно изложил в 19 постах подряд в своем Тwitter, на который ссылаются мировые СМИ.

"Постоянный троллинг мощи США со стороны России (например, пролет над Лэнгли вместо Белых песков) — это, очевидно, намеренная политика. Похожий троллинг прослеживается во многих их аккаунтах в социальных сетях и демонстрирует постоянные попытки создать мнение, что именно Россия стоит за многими событиями, которые раздражают истеблишмент США", — считает Ассанж.

Напомним, военный самолет РФ пролетел над Белым домом.

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