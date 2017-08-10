Россия ведет в отношении США политику троллинга, - Ассанж

Основатель WikiLeaks считает, что Россия хочет показать свое влияние на многие события, раздражающие американский истеблишмент.

Так Джулиан Ассанж прокомментировал пролет российского самолета Ту-154М Лк-1 над Белым домом, зданием Пентагона и ЦРУ в рамках наблюдательной миссии согласно Договору по открытому небу.

По мнению Ассанжа, это событие является частью "политики троллинга", которую Россия якобы использует по отношению к США. Свои выводы Ассанж подробно изложил в 19 постах подряд в своем Тwitter, на который ссылаются мировые СМИ.

"Постоянный троллинг мощи США со стороны России (например, пролет над Лэнгли вместо Белых песков) — это, очевидно, намеренная политика. Похожий троллинг прослеживается во многих их аккаунтах в социальных сетях и демонстрирует постоянные попытки создать мнение, что именно Россия стоит за многими событиями, которые раздражают истеблишмент США", — считает Ассанж.

Напомним, военный самолет РФ пролетел над Белым домом.