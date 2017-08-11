В качестве слов гимна Германии утвержден первый куплет стихов "Дойчланд, Дойчланд юбер аллес", написанных в 1848 году профессором Августом Генрихом Гофманом фон Фаллерсбеном.
А музыкой гимна стала мелодия, написанная Йозефом Гайдном в 1797 году как гимн австрийской империи. В фашистской Германии гимн приобрел ярко выраженную националистическую окраску в связи с гитлеровским планом завоевания мирового господства благодаря своим слова "Германия превыше всего", хотя во время сочинения в них вкладывался несколько иной смысл — объединения разрозненных германских земель.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России хотят вернуть имперский гимн "Боже, царя храни"
После 2-й мировой войны гимн был отменен, но в 1950 году вновь восстановлен со словами третьего куплета. Ныне это гимн объединенной Германии.
Напомним, в Канаде собираются изменить гимн ради гендерного равноправия.