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Главная » Мир » Видео 95 лет назад Германия получила слова своего гимна

Видео 95 лет назад Германия получила слова своего гимна

<span class="label red">Видео</span> 95 лет назад Германия получила слова своего гимна

Музыкой стала мелодия, написанная Йозефом Гайдном в 1797 году как гимн австрийской империи

11.08.17 22
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В качестве слов гимна Германии утвержден первый куплет стихов "Дойчланд, Дойчланд юбер аллес", написанных в 1848 году профессором Августом Генрихом Гофманом фон Фаллерсбеном.

А музыкой гимна стала мелодия, написанная Йозефом Гайдном в 1797 году как гимн австрийской империи. В фашистской Германии гимн приобрел ярко выраженную националистическую окраску в связи с гитлеровским планом завоевания мирового господства благодаря своим слова "Германия превыше всего", хотя во время сочинения в них вкладывался несколько иной смысл — объединения разрозненных германских земель.

После 2-й мировой войны гимн был отменен, но в 1950 году вновь восстановлен со словами третьего куплета. Ныне это гимн объединенной Германии.

Напомним, в Канаде собираются изменить гимн ради гендерного равноправия.

 

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