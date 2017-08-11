Трамп пообещал народу Северной Кореи невиданные доселе неприятности

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои недавние высказывания о Северной Корее.
Об этом сообщают ряд американских СМИ.
В гольф-клубе Трамп сказал репортерам, что его предупреждение относительно того, чтобы обрушить на Северную Корею "огонь и ярость", могло быть недостаточно жестким.
По его словам, если КНДР сделает что-нибудь США или их союзникам, то ей придется "очень сильно понервничать". Трамп назвал "неприемлемым" то, что продолжает делать Пхеньян.
"Все произойдет так, как в Пхеньяне даже никогда и помыслить не могли. Народ Северной Кореи должен проявлять осторожность, иначе его ждут доселе невиданные неприятности", - отметил президент США.
"Народ нашей страны и наши союзники находятся в безопасности. Нас на 100% поддерживает армия, нас поддерживает каждый, и нас поддерживает ряд других лидеров", - заключил Трамп.
Президент США также упомянул о роли Пекина в урегулировании ситуации вокруг Пхеньяна. "Китай может и будет делать больше по проблеме Северной Кореи", - заявил он.
Напомним, Маккейн порекомендовал Трампу не разбрасываться угрозами.