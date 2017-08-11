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Главная » Мир » Трамп пообещал народу Северной Кореи невиданные доселе неприятности

Трамп пообещал народу Северной Кореи невиданные доселе неприятности

Трамп пообещал народу Северной Кореи невиданные доселе неприятности
Коллаж: News Front

Президент США упомянул и о роли Пекина в урегулировании ситуации вокруг Пхеньяна

11.08.17 97
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои недавние высказывания о Северной Корее.

Об этом сообщают ряд американских СМИ.

В гольф-клубе Трамп сказал репортерам, что его предупреждение относительно того, чтобы обрушить на Северную Корею "огонь и ярость", могло быть недостаточно жестким.

По его словам, если КНДР сделает что-нибудь США или их союзникам, то ей придется "очень сильно понервничать". Трамп назвал "неприемлемым" то, что продолжает делать Пхеньян.

"Все произойдет так, как в Пхеньяне даже никогда и помыслить не могли. Народ Северной Кореи должен проявлять осторожность, иначе его ждут доселе невиданные неприятности", - отметил президент США.

"Народ нашей страны и наши союзники находятся в безопасности. Нас на 100% поддерживает армия, нас поддерживает каждый, и нас поддерживает ряд других лидеров", - заключил Трамп.

Президент США  также упомянул о роли Пекина в урегулировании ситуации вокруг Пхеньяна. "Китай может и будет делать больше по проблеме Северной Кореи", - заявил он.

Напомним, Маккейн порекомендовал Трампу не разбрасываться угрозами.

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