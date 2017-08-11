Трамп решил объявить чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп собрался ввести режим чрезвычайной ситуации из-за "опиоидного кризиса" - повального употребления опиодов американцами.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ABC News.
"Опиоидный кризис - это чрезвычайная ситуация. Я официально заявляю, что это чрезвычайная ситуация в стране. Мы собираемся потратить много времени, много усилий и много денег на эту серьезную проблему, которой раньше у нас никогда не было", - заявил Трамп.
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По мнению главы Белого дома, опиодная эпидемия является угрозой не только для США, но для всего человечества. Он заявил, что готовит документы для официального объявления о ЧС.
Напомним, в США бывший город золотоискателей превратят в "клондайк" для любителей марихуаны.