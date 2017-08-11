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Главная » Мир » Европа объявила Китаю "стальную войну"

Европа объявила Китаю "стальную войну"

Европа объявила Китаю "стальную войну"
Фото: ЕРА

Пока на шесть месяцев

11.08.17 453
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Евросоюз ввел временные антидемпинговые пошлины на стальную продукцию из Китая.

Соответствующее решение Еврокомиссии, на которое ссылаются мировые СМИ, опубликовано в официальном журнале ЕС.

Пошлины составят от 17,2% до 28,5% в зависимости от компании- экспортера.

Данная мера будет действовать шесть месяцев. Решение ЕК вступает в силу с завтрашнего дня.

Напомним, Еврокомиссия планирует ввести антидемпинговые пошлины на импорт украинской стали.

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