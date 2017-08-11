Мадуро протянул руку примирения Трампу

Президент Венесуэлы уже отдал распоряжение о подготовке его телефонного разговора либо личной встречи с президентом США

Венесуэла готова восстановить отношения с США, которые должны быть основаны на диалоге и взаимоуважении.

Об этом заявил президент республики Николас Мадуро, выступая перед членами Конституционной ассамблеи.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Venezolana de Television, который транслировал обращение Мадуро.

"Я верю в дипломатию и с трибуны этой великой Конституционной ассамблеи подтверждаю президенту Дональду Трампу свое желание восстановить политические отношения, основанные на диалоге, уважении и принципах равенства", — сказал Мадуро.

При этом, причиной нынешней враждебной политики Вашингтона в отношении не только Венесуэлы, но и других стран латиноамериканского региона он назвал "мафиозное лобби во главе с сенатором от штата Флорида Марко Рубио и членом Палаты представителей Конгресса США Марио Диасом-Балартом".

По мнению Мадуро, именно они, а не Трамп, определяет в настоящее время политику Вашингтона.

"У Трампа связаны руки, и Марко Рубио навязывает ему все решения по Латинской Америке, Венесуэле, Кубе и Никарагуа", — сказал венесуэльский президент. "Венесуэла никогда не сдастся" и будет до последнего бороться за свою свободу", - подчеркнул Мадуро.

Сообщается, что он уже отдал распоряжение главе МИД страны о подготовке его телефонного разговора либо личной встречи с Дональдом Трампом.

Напомним, Мадуро обозвал мексиканского президента "изнасилованным Трампом".