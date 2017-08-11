Мадуро протянул руку примирения Трампу

Венесуэла готова восстановить отношения с США, которые должны быть основаны на диалоге и взаимоуважении.
Об этом заявил президент республики Николас Мадуро, выступая перед членами Конституционной ассамблеи.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Venezolana de Television, который транслировал обращение Мадуро.
"Я верю в дипломатию и с трибуны этой великой Конституционной ассамблеи подтверждаю президенту Дональду Трампу свое желание восстановить политические отношения, основанные на диалоге, уважении и принципах равенства", — сказал Мадуро.
При этом, причиной нынешней враждебной политики Вашингтона в отношении не только Венесуэлы, но и других стран латиноамериканского региона он назвал "мафиозное лобби во главе с сенатором от штата Флорида Марко Рубио и членом Палаты представителей Конгресса США Марио Диасом-Балартом".
По мнению Мадуро, именно они, а не Трамп, определяет в настоящее время политику Вашингтона.
"У Трампа связаны руки, и Марко Рубио навязывает ему все решения по Латинской Америке, Венесуэле, Кубе и Никарагуа", — сказал венесуэльский президент. "Венесуэла никогда не сдастся" и будет до последнего бороться за свою свободу", - подчеркнул Мадуро.
Сообщается, что он уже отдал распоряжение главе МИД страны о подготовке его телефонного разговора либо личной встречи с Дональдом Трампом.
Напомним, Мадуро обозвал мексиканского президента "изнасилованным Трампом".