Москва хочет использовать ПВО на границах Беларуси

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект закона, который позволит использовать ПВО на границах Беларуси, в том числе, с Украиной.

Документ опубликован на сайте Госдумы.

Путин просит Госдуму ратифицировать протокол "о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г.".

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"Его положениями уточняется понятийный аппарат Соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства", - говорится в сообщении.

"Реализация Протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета", - подчеркивается в документе.

Напомним, Пенс сообщил о возможности появления Patriot в Эстонии.