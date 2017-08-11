Президент США поблагодарил Путина за высылку дипломатов

Дональд Трамп на встрече с журналистами в своем гольф-клубе в Нью-Джерси поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот выслал 755 американских дипломатов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Трамп заявил, что решение Путина позволит США сэкономить "много денег".

"Мы пытаемся сократить расходы на зарплату и, я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей, потому что теперь наши расходы на зарплату уменьшились", — объяснил американский президент.

Впрочем, в Госдепартаменте раскритиковали эти слова Трампа. Во внешнеполитическом ведомстве сочли заявление президента неуважительным по отношению к американским дипломатам.

Напомним, США не стремятся к падению РФ по аналогии с СССР.