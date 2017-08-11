В США хотят закрыть одно из российских генконсульств

Американские власти намерены потребовать от России закрыть одно из ее генконсульств на американской территории.
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".
На такой шаг Соединенные Штаты могут пойти в ответ на решение РФ о сокращении численности американской дипломатической миссии.
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О закрытии генконсульства РФ может быть объявлено к 1 сентября.
Отметим, в настоящий момент работают четыре генконсульства России в США — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне.