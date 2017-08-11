К шести годам и трем месяцам тюрьмы приговорил турецкий суд российского гражданина Рената Бакиева, якобы планировавшего с помощью беспилотника сбить американский военный самолет.
Об этом сообщает "Интерфакс" с ссылкой на турецкое издание Sabah.
Турецкие власти считают, что россиянин собирался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе "Инджирлик" в провинции Адана на юге страны. Для этого он арендовал велосипед и разведывал обстановку в окрестностях базы.
По данным телеканала Haberturk, в случае неудачи атаки с дроном Бакиев хотел устроить теракт в людном месте, где собираются американские военные, обслуживающие Инджирлик
Напомним, Турция решила отгородиться от Ирана стеной.