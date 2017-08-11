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Главная » Мир » Видео Россиянин сядет на шесть лет за попытку сбить американский самолет

Видео Россиянин сядет на шесть лет за попытку сбить американский самолет

<span class="label red">Видео</span> Россиянин сядет на шесть лет за попытку сбить американский самолет
Коллаж: life

В случае неудачи атаки с дроном Бакиев хотел устроить теракт в людном месте

11.08.17 176
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К шести годам и трем месяцам тюрьмы приговорил турецкий суд российского гражданина Рената Бакиева, якобы планировавшего с помощью беспилотника сбить американский военный самолет.

Об этом сообщает "Интерфакс" с ссылкой на турецкое издание Sabah.

Турецкие власти считают, что россиянин собирался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе "Инджирлик" в провинции Адана на юге страны. Для этого он арендовал велосипед и разведывал обстановку в окрестностях базы.

По данным телеканала Haberturk, в случае неудачи атаки с дроном Бакиев хотел устроить теракт в людном месте, где собираются американские военные, обслуживающие Инджирлик

Напомним, Турция решила отгородиться от Ирана стеной.

 

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