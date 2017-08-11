Самая большая частная подлодка затонула в Дании

ВМС Дании в районе Кеге к югу от Копенгагена обнаружили частную подлодку "Наутилус", которая пропала вчера вечером.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Минобороны страны.

"Наутилус" вышла на связь, находящиеся на борту создатель подлодки Петер Мадсен и шведский журналист не пострадали. Мадсен объяснил радиомолчание техническими неполадками.

При этом, в ВМС Дании заявили, что после обнаружения лодки самого Мадсена спасли, но сама подлодка затонула. Шведский журналист покинул подлодку накануне. Почему "Наутилус" затонул, не сообщается.

Отметим, "Наутилус" — самая большая частная подлодка водоизмещением 32 тонны, которая относится к классу мини-субмарин. Ее длина составляет около 18 метров, а ширина — два метра. На ее борту могут находиться до 8 человек.

Напомним, Пекин выразил протест Вашингтону из-за "Джона Маккейна".