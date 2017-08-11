НАТО не обязан защищать американский Гуам от ракетного удара КНДР

Остров не входит в число территорий, защита которых гарантирована членами Североатлантического альянса

Государства-члены НАТО не обязаны по уставу альянса защищать территорию острова Гуам, который расположен в Тихом океане и является владением США, хотя формально в состав страны не входит.

Представитель Североатлантического альянса напомнил о территориальных ограничениях в связи с поддержкой союзников.

Об этом пишет DW.

В статье №5 устава НАТО говорится, что вооруженное нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этом в статье №6 уточняется, что это правило распространяется только на Европу, Северную Америку, Турцию, а также острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака. Остров Гуам находится за границами этой территории.

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Таким образом, решение о защите Гуама в случае нападения на него Северной Кореи будет чисто политическим.

Впрочем, как отмечают источники в НАТО, союзники вряд ли откажут в помощи США со ссылкой на статью №6 устава НАТО.

Ранее северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило, что к середине августа армия Северной Кореи разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам. Кроме того, Северная Корея предупредила, что Вашингтону следует удержаться от "превентивной войны", иначе КНДР ответит ядерным ударом по материковой части Соединенных Штатов.