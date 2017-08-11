Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » НАТО не обязан защищать американский Гуам от ракетного удара КНДР

НАТО не обязан защищать американский Гуам от ракетного удара КНДР

НАТО не обязан защищать американский Гуам от ракетного удара КНДР
Военная база США на острове Гуам

Остров не входит в число территорий, защита которых гарантирована членами Североатлантического альянса

11.08.17 67
700

Государства-члены НАТО не обязаны по уставу альянса защищать территорию острова Гуам, который расположен в Тихом океане и является владением США, хотя формально в состав страны не входит.

Представитель Североатлантического альянса напомнил о территориальных ограничениях в связи с поддержкой союзников.

 Об этом пишет DW.

В статье №5 устава НАТО говорится, что вооруженное нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этом в статье №6 уточняется, что это правило распространяется только на Европу, Северную Америку, Турцию, а также острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака. Остров Гуам находится за границами этой территории.

Таким образом, решение о защите Гуама в случае нападения на него Северной Кореи будет чисто политическим.

Впрочем, как отмечают источники в НАТО, союзники вряд ли откажут в помощи США со ссылкой на статью №6 устава НАТО.

Ранее северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило, что к середине августа армия Северной Кореи разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам. Кроме того, Северная Корея предупредила, что Вашингтону следует удержаться от "превентивной войны", иначе КНДР ответит ядерным ударом по материковой части Соединенных Штатов.

7
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В США хотят закрыть одно из российских генконсульствМадуро протянул руку примирения ТрампуТрамп пообещал народу Северной Кореи невиданные доселе неприятности

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 9851
  2. По ту сторону "Азова". Чем занимается в тылу самый известный полк Нацгвардии 12526
  3. Наказание и преступление. Почему санкции против России — психотерапевтический провал Америки 4393
  4. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 2204
  5. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 8827
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 8255
  7. Починить будущее. Эндрю Кин о том, как избежать цифровой тирании 1778
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 8593 / 27670
  2. Рева рассказал, кто после реформы будет получать надбавки к пенсии 5657 / 6241
  3. Преемник Балчуна рассказал, как будет бороться с коррупцией 3091 / 3503
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 2811 / 5389
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2251 / 7975
  6. От армии скрываются более двух тысяч киевлян 1964 / 2284
  7. Обострение конфликта с Россией ожидается в ноябре, – МинВОТ 1878 / 2062
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 37 / 27670
  2. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 27 / 5389
  3. На выходных украинцы увидят "метеоритный дождь" 14 / 1527
  4. Великое web-переселение. О менталитете украинских юзеров и будущем социальных сетей 12 / 1745
  5. Рева рассказал, кто после реформы будет получать надбавки к пенсии 9 / 6241
  6. Испытание Крымом. Почему покупка билетов на поезд №12 – внутренний бой с самой собой 9 / 8255
  7. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 6 / 9851
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.