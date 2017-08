В Лондоне 11 августа в районе станции метро Oxford Circus линии Bakerloo в поезде произошел пожар.

По информации городской транспортной службы, причиной возгорания стал сбой в электроснабжении.

Об этом пишет РБК.

Пожарные эвакуировали пассажиров со станции.

The Huffington Post сообщала о "сотнях" эвакуированных людей.

По словам очевидцев происшествия, люди бежали со станции, закрыв лица руками от дыма.

В результате пожара пострадали четыре человека, сообщила городская служба скорой помощи в Twitter.

Медики на месте оказали помощь четырем отравившимся дымом людям, двух из них забрали в больницу.

Из-за пожара на линии Bakerloo было перекрыто движение между станциями Elephant and Castle и Piccadilly Circus. На других участках ветки метро поезда следовали с небольшим опозданием.

We've dealt with a small fire on an @bakerlooline train at #OxfordCircus. Station was evacuated https://t.co/BXV2atzLk2 © @halfwayfull6 pic.twitter.com/KGoewWdDai