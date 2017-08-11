Стали известны подробности ж/д катастрофы в Египте

В Египте два поезда столкнулись лоб в лоб.
Трагедия произошла в приморском городе Александрия.
В результате катастрофы погибли 25 человек, 65 человек ранены.
В службе скорой медицинской помощи выразили опасения, что число пострадавших может расти.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой, в частности, на ABC News.
Руководитель службы скорой медицинской помощи в западном секторе города Александрия Мохамед Абу Хомс отметил, что столкновение произошло в западном пригороде Хоршида в пятницу.
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Пока не было никакой оперативной информации о том, что повлекло столкновение.
Уточняется, что имело место лобовое столкновение поездов – один поезд шел из Каира, а другой - из города Порт-Саид на Суэцком канале.
Напомним, сегодня, 11 августа, в Египте произошла масштабная катастрофа на железной дороге, в результате которой погибли десятки человек, более полусотни пострадали.