Восемь стран Евросоюза будут судиться с Китаем из-за подделки товарных знаков

Восемь стран Евросоюза обвиняют Китай в использовании 25 поддельных товарных знаков на китайском рынке, которые вводят в заблуждение потребителей относительно происхождения продуктов. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Италия, Испания, Франция, Греция, Португалия, Германия, Венгрия и Румыния договорились совместно подать в суд, разделив финансовое бремя китайских судов, против Пекина по поводу 25 товарных знаков, которые являются омонимическими географическим обозначением ЕС.

В документе указано, что большинство претензий касаются вин и алкогольных напитков, греческого сыра фета, испанского оливкового масла и итальянского уксуса.

По информации министерства экономики Греции, сыр фета и вино Samos продавались в Китае под названием "фета" и "самос" в написании на китайском языке.

Греческая сторона утверждает, что во время переговоров с Китаем 27 июля Пекин согласился признать географические обозначения ЕС с помощью специальной системы, но "абсолютно отказался" отменить несоответствующие торговые марки.

Напомним, в июне Брюссель и Пекин согласились опубликовать список из 200 европейских и китайских географических обозначений (по 100 с обеих сторон), которые будут рассмотрены для защиты через двустороннее соглашение, которое должно быть подписано в 2017 году.