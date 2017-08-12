Обама хочет аккуратно вернуться в политику

Экс-президент США Барак Обама планирует вернуться в политику, чтобы укрепить позиции Демократической партии после победы на выборах Дональда Трампа.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Hill, возвращение Обамы в политику будет проходить "максимально аккуратно". Целью Барака будет участие в закулисных политических играх.
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Впрочем, демократы не намерены делать Обаму лидером партии. Основная часть его работы будет оставаться вне поля зрения публики.
При этом, как отмечает издание, несмотря на уход с поста президента, рейтинг Обамы среди американцев остается высоким. По данным опроса компании Gallup в июне рейтинг одобрения Обамы составлял 63%.В то же время, рейтинг одобрения Дональда Трампа находится на уровне 33%.
Напомним, Обама надеется, что бизнес не поддержит решение Трампа о выходе из Парижского соглашения.