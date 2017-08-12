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Главная » Мир » Как вести себя при ядерной атаке объяснили жителям Гуама

Как вести себя при ядерной атаке объяснили жителям Гуама

Как вести себя при ядерной атаке объяснили жителям Гуама
Фото: Известия

Правительство опубликовало руководство к действию несмотря на то, что губернатор проигнорировал предупреждение со стороны КНДР

12.08.17 123
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Администрация острова Гуам опубликовала руководство к действию в случае потенциальной ядерной атаки со стороны КНДР.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Интересно, что правительство Гуама опубликовало руководство к действию несмотря на то, что губернатор острова проигнорировал предупреждение со стороны КНДР.

"Не смотрите на вспышку или шарообразную молнию - они могут ослепить вас. Прячетесь за чем-либо, что может защитить", - говорится в руководстве.

"Снимите вашу одежду, чтобы не дать распространиться радиоактивным веществам. Снятие верхней одежды поможет избавиться от 90% радиоактивных материалов", - говорится в опубликованных советах по выживанию.

Напомним, Россия привела в боеготовность системы ПВО из-за КНДР.

 

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