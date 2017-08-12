Как вести себя при ядерной атаке объяснили жителям Гуама

Администрация острова Гуам опубликовала руководство к действию в случае потенциальной ядерной атаки со стороны КНДР.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.
Интересно, что правительство Гуама опубликовало руководство к действию несмотря на то, что губернатор острова проигнорировал предупреждение со стороны КНДР.
"Не смотрите на вспышку или шарообразную молнию - они могут ослепить вас. Прячетесь за чем-либо, что может защитить", - говорится в руководстве.
"Снимите вашу одежду, чтобы не дать распространиться радиоактивным веществам. Снятие верхней одежды поможет избавиться от 90% радиоактивных материалов", - говорится в опубликованных советах по выживанию.
Напомним, Россия привела в боеготовность системы ПВО из-за КНДР.