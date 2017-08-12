Открыть Европу. 12 стран ЕС, где вы при желании можете обосноваться

Business Insider о том, где в Европе проще всего получить вид на жительство

Специалисты консалтинговой компании Henley and Partners сравнили условия легализации постоянного места жительства в разных странах Европейского союза. Оценили затратность легализации постоянного проживания и режимы налогообложения. Так был составлен перечень стран ЕС, где проще всего обосноваться.

Австрия. Австрийское законодательство предусматривает 10 видов разрешений на постоянное проживание без инвестиций. Каждый из них предполагает безвизовый въезд в Шенгенскую зону вне зависимости от вашего гражданства.

Бельгия. Оформление вида на жительство здесь займёт два месяца. Причём, если вы нашли работу в Бельгии, это само по себе считается достаточной причиной для оформления постоянного жительства. Никаких дополнительных инвестиций в экономику страны от вас не потребуют.

Португалия. Тут уже нужны деньги. Для получения вида на жительство придётся создать 10 рабочих мест. Если не хотите вести бизнес в этой стране, можно просто перевести €1 миллион в португальский банк или купить дом за €500 тыс.

Мальта. В этой стране для получения официального разрешения на постоянное проживание нужно приобрести недвижимость на €275 тыс. Бонус — щадящая система налогообложения для жителей страны.

Испания. Схема получения вида на жительство похожа на португальскую. Нужно купить дом за €500 тыс. или вложить €2 млн в экономику страны.

Латвия. Чтобы получить временный вид на жительство, нужно купить недвижимость на сумму €250 тыс. и заплатить государственную пошлину в размере 5% от стоимости этого приобретения.

Великобритания. Здесь вид на жительство стоит дорого. Есть три варианта получения права на постоянное проживание в стране с различными юридическими статусами. Количество юридических и социальных бонусов, на которые вы сможете претендовать, зависит от суммы, вложенной вами в британскую экономику. Итак, есть три "пакета" — £2 млн, £5 млн и £10 млн.

Джерси. Речь об острове в проливе Ла-Манш, формально находящемся под властью британской короны. Климат здесь мягкий, а налогообложение щадящее. Для того чтобы получить вид на жительство, придётся вложить в экономику Джерси от £125 тыс. в течение одного года. Причём сработает это только в случае если вы зарабатываете более £625 тыс. в год.

Монако. Эта страна попала в рейтинг не из-за низкого инвестиционного порога для оформления постоянного места жительства, а из-за чрезвычайно благоприятных условий ведения бизнеса. Жители Монако не облагаются ни подоходным налогом, ни налогом на прирост капитала, ни налогом на имущество.

Кипр. Если купите недвижимость на сумму более €300 тыс., получите возможность зарегистрировать юрлицо как резидент. А предприятия-резиденты здесь платят очень низкий корпоративный налог — всего 12,5%.

Греция. Для начала нужно получить визу категории "D" потом приобрести недвижимость на сумму €250 тыс. А потом можно оформлять заявку на оформление вида на жительство.

Болгария. Чтобы претендовать на статус резидента, достаточно сделать депозит в размере €500 тыс. в болгарском государственном облигационном портфеле сроком на пять лет.

По материалам: Business Insider

Перевод Марии Бондарь