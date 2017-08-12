3,5 млн северокорейцев попросились в армию на фоне напряженности с США, – СМИ

Северная Корея заявила, что в последние дни почти 3,5 миллиона рабочих, членов партии и бывших солдат изъявили желание присоединиться к армии. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на официальную газету КНДР Rodong Sinmun, передает Европейская правда.

Газета утверждает, что добровольцы начали подавать заявления на вступление или повторное вступление в армию после того как 7 августа центральное информационное агентство КНДР опубликовало заявление с осуждением новых санкций ООН.

9 августа в Пхеньяне прошла массовая акция протеста против санкций и в поддержку правительства Северной Кореи.

КНДР и ранее мобилизовала толпу во времена роста напряженности.

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Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость". Позже он заявил также, что США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян предпримет безрассудных действий.

Напомним, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.