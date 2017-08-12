Экс-канцлера Германии номинировали в совет директоров Роснефти

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер официально номинирован на пост независимого директора в составе совета директоров Роснефти. Об этом говорится в распоряжении правительства России, опубликованном поздно вечером 11 августа, передает LIGA.net.

Шредер, занимавший пост канцлера Германии в 1998-2005 годах, сейчас занимает должность председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG, созданной для эксплуатации газопровода "Северный поток". Экс-канцлер до сих пор является членом Социал-демократической партии Германии.

Помимо Шредера в совет директоров Роснефти номинированы управляющий директор Nord Stream AG, близкий друг Путина Маттиас Варниг, исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин, министр энергетики России Александр Новак и член совета директоров Роснефти, экс-казначей ExxonMobil Дональд Хамфриз.

Напомним, 2 июня руководитель России Владимир Путин принял за рабочим ужином в своей резиденции в Стрельне министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля и его однопартийца по СДПГ, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, прибывших для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

В октябре 2016 года сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2 – оператора проекта российского газопровода "Северный поток-2". Ранее Шредер возглавлял консорциум по строительству первой очереди трубопровода для поставок газа из России в Германию в обход транзитных стран по дну Балтийского моря.