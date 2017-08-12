В больнице в Индии "от недостатка кислорода" погибли 60 детей

Запасы воздуха в аппаратах искусственного дыхания не пополнялись из-за неуплаты по счетам

Как минимум 60 детей умерли в больнице на севере Индии. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на информацию властей.

Утверждается, что запасы воздуха в аппаратах искусственного дыхания не пополнялись из-за неуплаты по счетам.

Власти штата Уттар-Прадеш признали, что подачу воздуха в аппараты прервали, однако сказали, что причины смертей были другие.

Большинство жертв были новорожденными или больными энцефалитом.

Все эти смерти случились в течение пяти дней в больнице Баба Рагхав Дас в районе Горакхпур. Тридцать из них произошли в период между 10 и 11 августа.

Местные СМИ сообщили, что в больнице началась паника, родственники детей помогали сотрудникам поддерживать искусственное дыхание вручную.

Представитель муниципалитета Анил Кумар признал, что у поставщика произошла "проблема с оплатой", но сказал, что смерти могли произойти по "естественным" причинам, так как многие из пациентов находились в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения штата Сидхартх Натх Сингх также отрицал, что массовую смерть повлек недостаток кислорода. В больнице регистрируется от 19 до 22 смертей каждый день последние три года, сказал он. Он не уточнил, идет ли речь только о детях или обо всех.

Штат Уттар-Прадеш является одним из самых бедных в Индии. Ежегодно от болезней, в том числе энцефалита, там умирают сотни детей.

"Сегодня вечером или завтра мы получим еще баллоны с кислородом. Мы также рассчитались с поставщиком", - сообщил Кумар.

В заявлении больницы говорится, что "напор кислорода стал низким", что потребовало резервных баллонов. Там не уточнялось, стало ли это причиной чьей-то смерти и почему так много детей погибло всего за пару дней.

Дядя 11-летней девочки, которая умерла в больнице, сказал каналу АВР: "Мы не понимали, что происходит. Персонал говорил нам нажимать на маски после каждого счета до трех. И какое-то время мы это делали".

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Дело вызвало резонанс в Индии, некоторые называли произошедшее бойней, передает корреспондент ВВС в Нью-Дели Санджой Маджумдер.

Оппозиционные лидеры придали событию политический смысл и обвинили в произошедшем партию "Бхаратия джаната" премьер-министра Нарендры Моди, которая находится у власти в штате Уттар-Прадеш.

Представители штата заявили о начавшемся расследовании, аппарат Моди сообщил в Твиттере, что следит за ситуацией.