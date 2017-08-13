1 человек погиб и 34 травмированы из-за наезда автомобиля на толпу в США

В США в штате Вирджиния один человек погиб и еще 34 ранены в результате наезда автомобиля на группу демонстрантов.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Полиция арестовала водителя.

В городе Шарлоттсвилл из-за столкновений с участием ультраправых введен режим чрезвычайного положения.

"Я убит горем, что здесь была потеряна жизнь, - сказал мэр города Майкл Сингер в своем блоге Twitter. - Я призываю всех людей доброй воли - идти домой!".

Шарлоттсвилл - университетский город, в котором располагается кампус Университета Вирджинии.

Большинство населения города придерживается либеральных взглядов, в частности, 86% местных избирателей в ноябре прошлого года голосовали за Хиллари Клинтон.

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Во времена Гражданской войны штат Вирджиния воевал на стороне Юга, но в последние годы он стал заметно либеральнее, особенно в районах, непосредственно прилегающих к столице США - Вашингтону.

Напомним, в Афганистане в шиитской мечети в городе Герате 1 августа произошел взрыв. В результате погибли, по меньшей мере, 50 человек.