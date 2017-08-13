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Главная » Мир » Трамп и Макрон будут бороться против Ким Чен Ына вместе

Трамп и Макрон будут бороться против Ким Чен Ына вместе

Трамп и Макрон будут бороться против Ким Чен Ына вместе
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Союзники надеются решить все дипломатическим путем

13.08.17 114
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Президент США Дональд Трамп договорился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном координировать действия в ходе поиска решения кризиса вокруг Северной Кореи.

Об этом Белый дом сообщил после телефонного разговора двух президентов, передает DW.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов вместе со своими союзниками применить весь спектр дипломатических, экономических и военных средств для преодоления любой ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривает введение новых санкций в отношении КНДР.

5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая усиливает санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.

Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость". Позже он заявил также, что США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян предпримет безрассудных действий.

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