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Главная » Мир » Иран увеличит финансирование ракетной программы в ответ на санкции США

Иран увеличит финансирование ракетной программы в ответ на санкции США

Иран увеличит финансирование ракетной программы в ответ на санкции США
news2000.com.ua

Часть средств будет выделена на зарубежные операции Корпуса стражей Исламской революции

13.08.17 28
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Парламент Ирана одобрил законопроект об увеличении расходов на 520 млн долларов на ракетную программу Тегерана и гвардию в ответ на новые санкции, введенные Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственного вещателя IRIB, передает УНИАН.

Согласно сообщению, депутаты подавляющим большинством одобрили первоначальный законопроект, чтобы "противостоять террористическим и авантюристким действиям Америки".

Часть средств - около $260 млн - будет выделена на зарубежные операции Корпуса стражей Исламской революции.

В связи с "иранским планом", правительство и вооруженные силы Ирана должны разработать стратегию противодействия нарушениям прав человека США во всем мире и поддержать иранские органы и отдельных лиц, которые пострадали от санкций США.

Законопроект должен пройти второе голосование перед тем, как его отправят на окончательное утверждение и принятие.

Напомним, Иран подготовил список из 16 контрмер в ответ на санкции США.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, КНДР и Ирана.

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