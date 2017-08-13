В ООН достаточно доказательств против Асада

Комиссия ООН по расследованию ситуации в Сирии собрала достаточно доказательств, чтобы осудить президента Башара аль-Асада за военные преступления.

Об этом заявила член комиссии Карла дель Понте в интервью швейцарскому изданию SonntagsZeitung, сообщает «Укринформ» со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос издания, есть ли достаточно доказательств, чтобы осудить Асада за военные преступления, член комиссии ответила: "Да, я убеждена, что это так. Поэтому и ситуация так разочаровывает. Подготовительная работа была сделана. Несмотря на это нет ни прокурора, ни суда".

Комиссия была создана в августе 2011 года. Как отмечает издание, хотя ООН создает новый орган, чтобы подготовить судебное преследование, однако нет признаков, что будет создаваться суд по расследованию военных преступлений или же что будет обращение Совета Безопасности ООН относительно этой ситуации в Международный суд ООН в Гааге.

"В течение шести лет комиссия ведет расследование. Сейчас прокурор должен продолжать и привести военных преступников в специальный суд. Но именно это блокирует Россия своим правом вето в Совете Безопасности ООН", - сказала дель Понте.

Как сообщается, дель Понте, ранее занимавшаяся расследованием военных преступлений в Руанде и бывшей Югославии, на прошлой неделе объявила, что уходит с должности из-за разочарования несостоятельностью Совета безопасности ООН продолжить работу комиссии путем создания специального трибунала относительно Сирии, который мог бы привлекать к ответственности за военные преступления. Она не сообщила, когда именно уходит с поста.

Отвечая на вопрос, относительно какой из сторон комиссия проводила расследование, дель Понте ответила: "Они все совершали военные преступления. Мы занимались всеми ими".