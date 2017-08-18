Берег турецкий. Как за 20 лет Турция стала Меккой мирового туризма

У Турции за 20 лет получилось превратить депрессивные рыбацкие посёлки в курорты мирового уровня. Для Украины эта миссия пока невыполнима

Историк по образованию Кайхан Динчмен переехал на Анатолийское побережье из небольшого городка на Черноморском берегу Турции в 1996 году. Он решил освоить профессию тургида. Возил по региону ещё малочисленных туристов, показывал им античные города и рассказывал о древности. Эта работа приносила больше денег, чем преподавание или академические студии.

В Кемере, где он поселился, проживало 5–6 тыс. человек, и о туризме как о бизнесе мало кто думал. Однако вскоре жизнь кардинально изменилась. В регион пришли инвесторы и построили в Кемере первую гостиницу для итальянцев — Turban Italia с системой отдыха all inclusive (всё включено). Гостиница оказалась более чем востребованной. Вскоре оте­ли в Кемере начали расти как грибы после дождя.

Людей с похожей судьбой в Турции десятки тысяч. С 1970 года туристический поток в Анатолийском регионе вырос в 15 раз, до 11 млн туристов. За отдыхающими в регион потянулись и сами турки — такое количество посетителей надо кому-то обслуживать. Безработица в регионе существенно сократилась. "С момента, когда я приехал в Кемер, количество жителей города выросло в восемь раз. Практически в девять раз увеличилось и население самой Анталии — до 1,3 млн человек. У нас построили аэропорт, дороги. Кроме пятизвёздочных гостиниц начали возводить виллы и апартаменты, которые арендуют или покупают иностранцы", — не скрывает гордости в разговоре с корреспондентом Фокуса Динчмен.

Превратиться из депрессивного сельскохозяйственного региона в Мекку мирового туризма Анталии позволила грамотно выстроенная государственная политика.

Рецепт успеха

В 50-х годах прошлого века, после вступления Турции в НАТО, США предложили турецким властям учредить в стране школу гостиничного менеджмента. Под руководством USAID разработали учебный план, написали и перевели на турецкий язык учебники. В 1961 году в Анкаре открылась школа гостиничного бизнеса Ankara Otelcili Okul. В ней обучали отельному менеджменту и ресторанному сервису. Тогда же появились первые законы о поддержке туризма.

Отдыхать некогда. В зимний период турецкие отельеры живут за счёт корпоративов и игры в гольф

А в 1982 году в Турции приняли "революционный" закон о поощрении туризма. Турецкое министерство культуры и туризма получило право определять перспективные для развития туризма районы, заказывать строительство дорог и через собственный банк выдавать кредиты бизнесу. Более того, министерству дали право национализировать частную собственность для строительства отелей. Чиновники также могут проверять и штрафовать оте­льеров. Штрафы часто достигают нескольких процентов от стоимости объекта — 20–30 тыс. евро.

"Турция выбрала азиатскую модель развития туризма, согласно которой государство на своей территории создаёт отдельные анклавы и в них благоприятствует развитию туризма: приводит в порядок инфраструктуру за государственный счёт и даёт серьёзные стимулы для поощрения туристического бизнеса", — поясняет председатель правления Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.

Основным стимулом, который власти Турции предложили инвесторам в туристический сектор, стала возможность бесплатной аренды земли в перспективных для турбизнеса районах сроком на 49 лет. Кроме того, будущие отельеры получали льготные тарифы на электричество, воду и газ, освобождение от ряда налогов и пошлин, а также льготное кредитование строительства.

"Собственники нашей гостиницы получили участок под строительство в конце 80-х годов, а отель открылся в 2008 году", — вспоминает директор отдела продаж на рынке СНГ оте­ля Cornelia Diamond Golf Resort&Spa в Белеке Эльдар Измаилов. Инвесторы — семья турецких металлургов Языджи — вложили в строительство около $100 млн, ещё около $10 млн направили на открытие гольф-полей. Благодаря лояльным условиям правительства инвестиции уже практически окупились. Хотя Измаилов поясняет, что в связи с возросшей конкуренцией рентабельность отельного бизнеса в Турции сегодня сократилась до 15%, тогда как в 2005 году составляла 35%.

Примечательно, что инвесторы вкладывали деньги не только в строительство гостиниц, но и в инфраструктуру. Например, на условиях концессии частные компании построили в горах туннели, ведущие к курортам.

Чтобы люди ездили в Херсонскую, Одесскую или Николаевскую области и чтобы там были нормальные отели, нужно создать конкурентные преимущества для инвесторов

Кроме того, иностранные инвестиции вложены и в строительство аэропорта в Анталии. Средства в аэропорт вложили немецкая компания Fraport AG, в управлении которой находится базовый аэропорт Lufthansa во Франкфурте, и турецкий инвестиционный холдинг IC. При этом правительство по сей день продолжает дотировать авиакомпании. За каждый прибывший в Анталию рейс с более чем 100 пассажирами на борту они получают компенсацию в размере $6,3 тыс.

При помощи политики стимулирования важной для экономики отрасли за короткий промежуток времени власти Турции трудоустроили местных жителей, построили разветвлённую сеть отелей и также привлекли в страну иностранных туристов. При этом развитие туризма происходило без каких-либо преференций для местного бизнеса — и для турок, и для иностранцев правительство предоставило равные возможности.

Не останавливаться!

Грамотная регуляторная политика помогает Турции удерживать лидирующие позиции в рейтингах наиболее привлекательных для туристов стран. Несмотря на 45-процентное снижение турпотока в 2015 году (из-за запрета РФ на чартерные рейсы в Турцию и беспорядков в стране), уже в этом году страна практически восстановила турпоток.

В первом полугодии этого года, по турецкой статистике, Анатолийский регион посетило 283 тыс. украинцев. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. "За первые полгода продажи туров в Турцию для украинцев выросли на 32%", — приводит цифры генеральный директор Coral Travel Татьяна Прокопенко. Как поясняет руководитель компании, туры в эту страну выбирают 76% от общего количества туристов. При этом средняя цена за отдых в Турции составляет $1,3 тыс. за двоих на девять дней. По украинским меркам немало.

По словам губернатора провинции Анталия Мюнира Каралоглу, этот год стал для туристической отрасли страны компенсацией за неудачный прошлый сезон. В общей сложности ожидается, что за этот год регион посетят около 11 млн туристов.

Любопытно и то, что, несмотря на популярность турецких курортов, работа государства по их продвижению не останавливается. "Каждый год, несмотря на возрастающее количество туристов, и регионы, и государство вкладывают огромные средства в рекламу. Так же, как и Грузия. Казалось бы, зачем вкладывать деньги в раскрутку, если там и так много туристов. Но они не останавливаются", — делится наблюдениями директор Центра туристической информации Владимир Царук.

Власти Анталии, например, сейчас работают над тем, чтобы регион стал круглогодичным курортом, рассказывает Каралоглу. Для любителей дайвинга в несезон продвигают город Кекаба, где можно нырять к затонувшим кораблям. Для поклонников трекинга — пешеходный маршрут "Ликийская тропа" протяжённостью 540 км. Кроме того, по словам губернатора, в регионе строят футбольные поля и теннисные корты, где зимой тренируются спортсмены из холодных стран. Ставку курорты делают также на медицинский и деловой туризм — проведение конференций и конгрессов. "В зимний сезон мы живём за счёт людей, играющих в гольф, и корпоративного туризма. К нам приезжают группы по 500–1000 человек", — рассказывает Измаилов.

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Что хорошо турку, украинцу — смерть

По сути, уехавшие отдыхать на заграничные курорты украинцы — это выведенные из страны деньги. И наше правительство должно прилагать все усилия, чтобы развить хотя бы внутренний туризм — убедить соотечественников проводить летний отпуск в своей стране, как это, к примеру, делает куда более богатый Израиль. Однако приличные отели на украинских курортах можно пересчитать по пальцам. При этом отелей, работающих по столь любимой украинцами системе all inclusive, вообще нет (некоторые владельцы жилья заставляют отдыхающих принудительно покупать "домашнее питание" в дополнение к комнате).

По словам Лиева, принципиальная разница между нашими странами в том, что в Турции и государство, и бизнес понимают, что заработать на туристах можно, лишь планомерно развивая отрасль. В Украине же все хотят заработать прямо здесь и сейчас, не вкладываясь в развитие.

Кроме того, в Украине нет специальной политики в отношении туристического развития отдельных регионов. Чтобы построить отель в Коблево или на окраине Чернигова, нужно проходить один и тот же бюрократический процесс. "Если мы хотим, чтобы люди ездили в Херсонскую, Одесскую или Николаевскую области и чтобы там были нормальные отели, нужно создать конкурентные преимущества для инвесторов. Как и в Турции, государство должно предоставить им льготный налоговый режим, а также вкладывать средства в инфраструктуру общего пользования", — поясняет Царук.

Впрочем, далеко не факт, что, получив льготы и дополнительные деньги, украинские отельеры постараются улучшить качество обслуживания. Как показывает практика, с увеличением числа туристов украинские отели накручивают цены, при этом условия в них становятся лишь хуже.

В Турции отельерам поддерживать уровень сервиса помогает неустанный контроль со стороны туроператоров. "Нас проверяют аудиторы по требованию туроператоров. С гостями общаются после их возвращения домой и предоставляют нам информацию о допущенных ошибках", — рассказывает Измаилов. Столь тщательная проверка связана с тем, что недовольные отдыхом туристы по возвращении на родину могут подать иски против туроператоров, страховых компаний и самих гостиниц. В последнее время это стало довольно частым явлением.

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В Украине же многие отели до сих пор отказываются работать с крупными туроператорами именно из-за того, что это влечёт дополнительные требования к качеству. "Когда мы пытались начать работать с отелями в Западной Украине, то требовали от них заменить всю посуду, бельё, пройти обучение персонала у наших коучеров. В итоге многие гостиницы просто отказались. Зачем им эта головная боль", — рассказал Фокусу бывший руководитель одного из крупных туроператоров.

Все перечисленные проблемы можно решить. Но для этого государство должно создать продуманную регуляторную политику, которая бы предполагала win-win-стратегию для туроператоров, отелей и инвестиционных компаний. Такую стратегию сумело создать множество государств. К примеру, наши соседи по Чёрному морю — Грузия, Румыния и Болгария. И ситуация с привлечением туристов у них значительно улучшилась по сравнению с постсоветскими временами.

Однако департамент туризма и курортов при Минэкономразвития имеет весьма ограниченные полномочия и более чем скромный бюджет. В итоге Украина теряет многомиллионные суммы, которые вполне могли бы остаться в стране.