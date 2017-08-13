Неминуемой угрозы ядерной войны США и КНДР нет, - директор ЦРУ

Неминуемой угрозы ядерной войны между США и Северной Кореей нет.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео на фоне роста напряжения между двумя странами, сообщает "Укринформ" со ссылкой на BBC.

"Я слышал разговоры о том, что мы находимся на грани ядерной войны. Я не видел никаких разведывательных данных, которые бы указывали на то, что мы сейчас там находимся", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Помпео, Пхеньян с "тревожной скоростью" продвигает свою ракетную программу, и очередное испытание вооружения со стороны КНДР не было бы неожиданностью.

Помпео выразил убеждение, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын будет «продолжать попытку развивать» ядерную программу своей страны.

В то же время директор ЦРУ предостерег, что "стратегическое терпение" Вашингтона в этом вопросе близко к завершению.

На вопрос журналистов, насколько близко КНДР подошла к созданию ядерной боеголовки, способной ударить по США, Помпео ответил: "Они приблизились".

Давняя напряженность между США и КНДР усилилась после сразу двух за месяц испытаний баллистических межконтинентальных ракет Пхеньяном в июле. Испытания вызвали новые международные санкции со стороны ООН относительно северокорейского режима.

После последних испытаний баллистических ракет Пхеньяном президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью". В ответ на это КНДР заявила о готовности запустить ракету по острову Гуам, где размещается американская военная база.