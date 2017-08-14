После наезда на пешеходов в Ванкувере скончался один пострадавший

Туристический автобус направлялся к подвесному мосту в парке Капилано

В результате наезда автобуса на пешеходов в Ванкувере (Канада) один из троих пострадавших умер.

Как сообщает издание "Vancouver Sun", на которое ссылаются мировые СМИ, в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены три человека.

Один из них, 49-летний мужчина, умер. 15-летняя девочка получила незначительные травмы. Еще один пожилой мужчина госпитализирован с серьезными травмами.

Все трое пострадавших являются туристами.

Очевидцы сообщили, что туристический автобус направлялся к подвесному мосту в парке Капилано.

Полиция заявила, что автобус ехал с небольшой скоростью, когда он врезался в припаркованный автомобиль и наехал на нескольких пешеходов.

Напомним, в Китае автобус врезался в стену, 36 человек погибли.