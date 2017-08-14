Елизавета II может отречься от престола, - СМИ

Королева Великобритании Елизавета II намерена отречься от престола через четыре года, когда ей исполнится 95 лет.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Mirror.

По сведениям издания, уже началась подготовка необходимых документов для передачи трона наследнику - старшему сыну Елизаветы, 68-летнему принцу Чарльзу.

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"Ее Величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться в том, что, когда время придет, передача власти пройдет без помех", - сказал изданию осведомленный источник.

Напомним, Елизавета II взошла на трон в 1952 году. На сегодняшний день она является самым долгоправящим монархом в мире. Ее сын принц Чарльз в случае восшествия на престол станет самым возрастным монархом, когда-либо коронованным в Великобритании.