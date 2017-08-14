Император Японии 72 года назад официально признал поражение во Второй мировой войне

Император Японии Хирохито издал указ о безоговорочной капитуляции Японии.

В ночь на 15 августа сторонники продолжения войны пытались поднять мятеж и силами одной дивизии заняли императорский дворец, но к утру путч был подавлен. В США после выступления президента Трумэна с сообщением о капитуляции Японии тысячи людей на улицах городов праздновали победу, в то время как в Маньчжурии шли жестокие бои между советскими войсками и Квантунской армией, продолжавшиеся до 24 августа, а освобождение Курильских островов было завершено лишь 1 сентября.

В США и Великобритании 15 августа отмечают как День победы над Японией, хотя подписание акта о капитуляции было совершено лишь 2 сентября.

Напомним, на "Фукусиме" нашли бомбу времен Второй мировой войны.