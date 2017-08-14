Трамп танцует с дьяволом, - мэр Шарлотсвилла

Майк Сайнер считает, что в беспорядках в городе виноват президент США

Мэр Шарлотсвилла (США, Вирджиния) Майк Сайнер считает, что ответственность за беспорядки лежит на американском президенте Дональде Трампе.

"Как гласит старая поговорка, если ты танцуешь с дьяволом, то меняется не дьявол, а ты", - цитирует мэра DW .

Сайнер считает, что к трагедии привели заигрывания Трампа с националистами во время избирательной кампании, что способствовало росту радикальных настроений в стране.

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Отметим, 12 августа сотни расистов приняли участие в митинге в Университете Вирджинии против намерения убрать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Ли, который командовал силами южных штатов Америки, что в годы Гражданской войны выступали за сохранение рабовладельческого строя.

Напомним, между националистами и их противниками произошли столкновения. Несколько сотен людей толкали друг друга, бросались бутылками с водой, распыляли химические спреи и кричали.

После двух часов столкновений автомобиль въехал в толпу демонстрантов. В результате один человек погиб, еще 26 получили ранения. Жертвой наезда автомобиля на толпу оказалась 32-летняя помощница юриста Хизер Хейер.