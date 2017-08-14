Самые знаменитые часы в мире остановят на четыре года

Легендарный лондонский Биг-Бен - впервые за полтора века остановят.

Самые знаменитые часы в мире встанут на целых четыре года.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Evening Standard.

Башня с часами Вестминстерского дворца длительный период не будет отсчитывать время - со следующего понедельника 21 августа и до 2021 года.

Отметим, до этого большой колокол почти непрерывно выбивал время в течение 157 лет.

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Эти четыре года пойдут на то, чтобы завершить реконструкцию Башни Елизаветы - это официальное название часовой башни.

Впрочем, ожидается, что Биг-Бен все же будет выбивать время в важные для британцев моменты. Например, на Новый год или в День памяти жертв Второй мировой войны.

Напомним, Елизавета II может отречься от престола.