Самые знаменитые часы в мире остановят на четыре года

Легендарный лондонский Биг-Бен - впервые за полтора века остановят.
Самые знаменитые часы в мире встанут на целых четыре года.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Evening Standard.
Башня с часами Вестминстерского дворца длительный период не будет отсчитывать время - со следующего понедельника 21 августа и до 2021 года.
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Эти четыре года пойдут на то, чтобы завершить реконструкцию Башни Елизаветы - это официальное название часовой башни.
Впрочем, ожидается, что Биг-Бен все же будет выбивать время в важные для британцев моменты. Например, на Новый год или в День памяти жертв Второй мировой войны.
Напомним, Елизавета II может отречься от престола.