ФСБ задержала планировавших серию взрывов в Москве террористов ИГИЛ

По данным спецслужбы, теракты с участием смертников планировались на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы

ФСБ задержала в столичном регионе террористов ИГИЛ, планировавших устроить серию взрывов в Москве.

"ФСБ России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы с использованием "террористов-смертников" и взрывных устройств большой мощности", - заявили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе заявили, что установлены и в результате спецоперации задержаны члены террористической группы, среди которых: куратор подготовки преступления - эмиссар террористической организации "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.

Террористическая группа состояла из гражданина России и трех граждан государств центральноазиатского региона.

В ФСБ добавили, что в Подмосковье обнаружена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В спецслужбе отметили, что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями ИГИЛ, "в том числе находящимися в международном розыске Назаровым Т.М. и Ширинджоновым А.М. - руководителем школы подрывников ИГ".