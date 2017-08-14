Лукашенко признал факт отката назад в отношениях с РФ

Президент Беларуси заявил, что Минск и Москва потеряли на многих направлениях

Президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал сложившуюся для Минска ситуацию в отношениях с Россией как "неблагоприятную".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Лукашенко, на границе Беларуси и России возникли серьезные проблемы.

"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня начинаем шалить на границе: пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, люди из третьих стран только через третьи пункты пропуска. То есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", – сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что Минск и Москва многое потеряли на многих направлениях, но должны продолжать сотрудничество, а не возвращаться к начальной точке двухсторонних отношений.

Напомним, Лукашенко выделил Украине продуктов и гигиенических средств на $65 тысяч.