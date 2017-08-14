В Ливии похитили экс-премьер-министра

Зейдана, который был главой Кабмина, уже похищали из отеля

В столице Ливии Триполи неизвестные похитили бывшего премьер-министра страны Али Зейдана.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его данным, группа вооруженных мужчин забрала его из отеля и увезла в неизвестном направлении.

Похитители относятся к проправительственной Революционной бригаде Триполи.

В 2013 году Зейдана, который тогда еще был премьер-министром уже похищали из отеля. Тогда он был освобожден в течение нескольких часов. В 2014 году парламент Ливии вынес ему вотум недоверия, и он, несмотря на запрет покидать страну, уехал за границу.

Напомним, повстанцы в Ливии освободили сына Каддафи после пяти лет плена.