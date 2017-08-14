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Европа изнывает от пожаров

Европа изнывает от пожаров
Пожары в Европе / Фото: Reuters

Больше всех страдают Греция, Франция и Португалия

14.08.17 117
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На юге Европы вновь вспыхнули лесные пожары из-за жары. Больше всего страдают от огня Греция, Португалия и Франция.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Associated Press.

В частности, в Греции пожары вспыхнули вблизи города Каламос. Огонь повредил 20 домов, эвакуированы два детских лагеря, частично закрыто движение на местных дорогах. Власти страны подозревают, что некоторые пожары, вспыхнушие на материковой части Греции и на острове Закинтос, были спровоцированы преднамеренным поджогом.

В Португалии с пожарами боролись более 4 тысяч пожарных и 250 спасателей, страна обратилась за помощью к другим странам ЕС. Согласно сообщению пресс-секретаря Агентства гражданской защиты Португалии Патрисии Гаспар, в субботу в стране зафиксировали суточный рекорд по количеству новых пожаров - 268.

"Мы знаем, что более 90% пожаров имеют человеческую природу, независимо от того, были ли они следствием халатности или умышленным поджогом. И то, и то есть преступлениями", - сказала она.

В то же время на юге Франции пожары уничтожили около 2100 гектаров леса, больше всего – на острове Корсика. Глава МВД страны Жерар Колом заявил, что в результате пожаров никто не пострадал, отметив, что это стало возможным благодаря усилиям 1200 пожарных и воздушных групп, которые в течение суток 300 раз сбросили воду на очаги огня.

Напомним, чрезвычайная пожарная опасность грозит 10 областям Украины.

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