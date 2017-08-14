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Главная » Мир » Китай завтра введет эмбарго на импорт товаров из КНДР
Китай завтра введет эмбарго на импорт товаров из КНДР
Китай / Фото из открытых источников

Китай завтра введет эмбарго на импорт товаров из КНДР

США заставили Поднебесную имплементировать санкции Совбеза ООН

14.08.17 61
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Министерство торговли Китая в понедельник, 14 августа, опубликовало распоряжение о запрете импорта угля, железа, железной руды, свинцовых концентратов и руд, свинца, а также морепродуктов из Северной Кореи.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает DW.com.

Запрет на импорт вступает в силу со вторника, 15 августа.

Таким образом Пекин начал выполнять взятые на себя обязательства по имплементации санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), введенных в начале августа против Пхеньяна.

Китай был вынужден применить ограничительные меры против своего дипломатического союзника из-за давления со стороны США, которые стремятся заставить Северную Корею отказаться от программы создания ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов начать расследование в отношении нарушения Китаем интеллектуальной собственности и передачи технологий. В понедельник, 14 августа, в государственной китайской газете China Daily вышла статья с предупреждением Трампу, где указано, что расследование против Китая может вызвать "торговую войну".

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