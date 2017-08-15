Водитель, наехавший на толпу протестующих в Шарлотсвилле, останется под арестом

Филдс был задержан по подозрению в убийстве второй степени, трех пунктах злонамеренного нанесения травм и бегстве с места убийства

Американский суд отклонил возможность залога для 20-летнего Джеймса Алекса Филдса, который въехал в толпу демонстрантов в Шарлотсвилле в штате Вирджиния, в результате чего погиб человек.

Как передает "Радио Свобода", Филдз останется под арестом до тех пор, пока у него появится адвокат, который сможет обжаловать этот арест.

Сейчас арестованный не имеет защитника из-за возможного конфликта интересов у юристов - среди пострадавших в результате наезда Филдза на толпу протестующих есть родственник одного из членов управления предназначенных адвокатов.

Водителя обвиняют в сознательном убийстве, трех случаях злонамеренного нанесения телесных повреждений и бегстве с места ДТП.

В армии подтвердили, что парень прошел основную военную подготовку в августе 2015 года, но получил отказ от службы "из-за несоблюдения стандартов обучения в декабре 2015 года".

В армии не объяснили, как он не соответствовал стандартам обучения.

Напомним, Филдс был задержан по подозрению в убийстве второй степени, трех пунктах злонамеренного нанесения травм и бегстве с места убийства.

Жертвой наезда автомобиля оказалась 32-летняя помощница юриста Хизер Хейер.