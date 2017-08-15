Ким Чен Ын хочет еще посмотреть на "безрассудные и глупые поступки янки"

Глава КНДР обсудил планы нанесения удара по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал военным приказ быть готовыми нанести удар в любой момент в случае, если он примет такое решение.

При этом он заявил, что США для избежания конфликта должны сделать правильный выбор.

"США должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", — цитируют высказывание северокорейского лидера мировые СМИ со ссылкой на агентство ЦТАК.

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Сегодня, во вторник, 15 августа, Ким Чен Ын обсудил с офицерами Корейской народной армии планы нанесения удара по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане. Глава государства посетил с инспекцией штаб северокорейской армии, где ознакомился с планом ракетной атаки. "Если США продолжат вести себя необдуманно, то мы примем важное решение", — пообещал он.

Вместе с тем агентство отметило, что Ким Чен Ын "хочет еще немного посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки".

Напомним, Россия привела в боеготовность системы ПВО из-за КНДР.