Билл Гейтс потратил 35 млрд долларов на благотворительность

Богатейший человек в мире, основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал самое крупное с 2000 года пожертвование на благотворительные цели — акции своей компании на сумму 4,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg.

Ранее крупнейшим вложением филантропа в благотворительную деятельность была беспрецедентная сумма в 16 миллиардов долларов, пожертвованная им 1999 году. Год спустя он пожертвовал еще 5,1 миллиарда долларов.

61-летний Билл Гейтс — лидер в списке наиболее щедрых благотворителей мира: с 1994 года на благотворительные цели он пожертвовал около 35 миллиардов долларов.

Напомним, Мадонну назвали "символом материнского духа".