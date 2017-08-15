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Главная » Мир » Билл Гейтс потратил 35 млрд долларов на благотворительность
Билл Гейтс потратил 35 млрд долларов на благотворительность
Фото: Michele Limina/Bloomberg

Билл Гейтс потратил 35 млрд долларов на благотворительность

Глава Microsoft впереди планеты всей

15.08.17 161
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Богатейший человек в мире, основатель компании Microsoft Билл Гейтс сделал самое крупное с 2000 года пожертвование на благотворительные цели — акции своей компании на сумму 4,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на  Bloomberg.

Ранее крупнейшим вложением филантропа в благотворительную деятельность была беспрецедентная сумма в 16 миллиардов долларов, пожертвованная им 1999 году. Год спустя он пожертвовал еще 5,1 миллиарда долларов.

61-летний Билл Гейтс — лидер в списке наиболее щедрых благотворителей мира: с 1994 года на благотворительные цели он пожертвовал около 35 миллиардов долларов.

Напомним, Мадонну назвали "символом материнского духа".

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