Трамп сделал "большой шаг" в отношениях с Китаем

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о проведении расследования о предполагаемых хищениях американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, назвав это "большим шагом".
Об этом сообщает "Голос Америки".
Торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру приказано провести расследование в отношении торговой политики Китая, которая вынуждает американские компании делиться информацией, чтобы вести бизнес в этой стране.
"Господин Лайтхайзер, вы вправе рассматривать любые варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, – сказал Трамп перед подписанием документа. – Это только начало".
Напомним, Европа объявила Китаю "стальную войну".