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Главная » Мир » Трамп сделал "большой шаг" в отношениях с Китаем

Трамп сделал "большой шаг" в отношениях с Китаем

Трамп сделал "большой шаг" в отношениях с Китаем
Коллаж: Pikabu

Президент США поручил расследовать хищения американской интеллектуальной собственности со стороны КНР

15.08.17 208
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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о проведении расследования о предполагаемых хищениях американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, назвав это "большим шагом".

Об этом сообщает "Голос Америки".

Торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру приказано провести расследование в отношении торговой политики Китая, которая вынуждает американские компании делиться информацией, чтобы вести бизнес в этой стране.

"Господин Лайтхайзер, вы вправе рассматривать любые варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, – сказал Трамп перед подписанием документа. – Это только начало".

Напомним, Европа объявила Китаю "стальную войну".

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