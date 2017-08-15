Пекин надеется, что Вашингтон будет действовать осторожно в войне за интеллектуальную собственность

Китайская сторона примет все надлежащие меры для решительной защиты своих законных прав и интересов

Китай намерен активно защищать свои национальные интересы в сфере международной торговли.

Об этом говорится в сообщении Министерства торговли КНР, сообщают мировые СМИ.

Такое заявление было сделано в связи с решение президента США Дональда Трампа провести расследование в отношении Китая в сфере торговли.

"Мы надеемся, что торговые представители США будут понимать объективные факты и действовать осторожно", — говорится в сообщении министерства торговли Китая.

При этом, если США проигнорируют тот факт, что они не соблюдают правила многосторонней торговли, "китайская сторона не будет сидеть сложа руки и примет все надлежащие меры для решительной защиты своих законных прав и интересов".

Напомним, Китай ввел эмбарго на импорт товаров из КНДР .