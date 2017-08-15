Полторак поведет колонну украинских военных по Варшаве

Министр обороны Украины вместе со знаменосной группой Вооруженных сил Украины 15 августа примет участие в военном параде ко Дню войска польского в Варшаве.
Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Минобороны полковник Максим Праута.
"Сегодня по приглашению своего польского коллеги глава оборонного ведомства, генерал армии Украины Степан Полторак примет участие в военном параде в Варшаве по случаю Дня Войска Польского", - заявил Праута.
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Программа проведения парада предусматривает торжественное шествие украинской знаменосной группы.
Также Праута сообщил, что в рамках рабочего визита Министра обороны Украины в Польшу обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества.
Напомним, Полторак заявил об увеличении финансирования Сил спецопераций.