Сегодня российские войска начнут прибывать в Беларусь для учений Запад-2017

Военнослужащие вооруженных сил России для участия в учениях "Запад-2017" начнут прибывать в Беларусь уже во вторник, 15 августа.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси.
"Для создания реальной обстановки и отработки практических действий сил и средств тылового и технического обеспечения во время учебы, в качестве войск обозначения с 15 августа прибывают военные части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск (сил)", - говорится в сообщении.
Проведение же самых учений запланировано на 21-25 августа.
Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси Запад-2017 запланированы на 14-20 сентября.
Латвия готовится к провокациям в ходе российско-белорусских учений.
А бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Беларусь будет "аннексирована и оккупирована" Россией.