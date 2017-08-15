Кремль отдал Казахстану часть своей совершенно бесполезной территории

После демаркации границы Россия полностью передала Казахстану озеро Сладкое, расположенное рядом с деревней Покровка в Купинском районе Новосибирской области.
Об этом сообщает "Медуза".
До 10 августа граница проходила через озеро.
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В администрации Купинского района отметили, что в период сезона охоты это озеро часто посещают как местные жители, так и приезжие из Новосибирской и Омской областей.
При этом глава администрации Владимир Шубников заявил, что рыбы в озере нет и экономическую деятельность "эта демаркация не затрагивает. Озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", — заявил Шубников.
Напомним, казахстанцев ограничили в праве стать президентом.