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Главная » Мир » Огромный 200-летний дуб упал на паломников на Мадейре, 11 человек погибли

Огромный 200-летний дуб упал на паломников на Мадейре, 11 человек погибли

Огромный 200-летний дуб упал на паломников на Мадейре, 11 человек погибли
Фото: Publico.pt

35 человек получили ранения

15.08.17 577
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На португальском острове Мадейра на людей упало огромное дерево, убив 11 человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Publico.pt.

Трагедия произошла во время религиозного фестиваля Festa da Senhora do Monte, на который ежегодно прибывают тысячи паломников со всего мира.

По предварительным данным, огромное дерево обрушилось прямо на толпу, которая собралась вокруг церкви на склонах в селе Монте.

Португальские СМИ сообщают, что на людей упал дуб возрастом около 200 лет.

В результате падения дерева погибли 11 человек, 35 получили ранения. Среди погибших может быть как минимум один ребенок. Состояние четырех раненых – крайне тяжелое.

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