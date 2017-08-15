Сирийские повстанцы сбили истребитель правительственной армии

Пилот, судя по всему, катапультировался

Поддерживаемые Западом сирийские повстанцы 15 августа заявили, что сбили истребитель правительственных войск вблизи границы с Иорданией. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Саад аль-Хадж, пресс-секретарь лидера группы повстанцев Усуд-аль-Шаркия, рассказал, что повстанцы сбили российский МиГ, используя зенитные орудия. Самолет был сбит над пустыней на юге Сирии вблизи границы с Иорданией.

"Самолет был сбит в районе Вади Махмуд на востоке провинции Эс-Сувейда. Обломки упали в этом районе. Мы думаем, что пилот спасся с парашютом, его поиски продолжаются", – сказал аль-Хадж.

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Сейчас сирийские власти не комментировала и не подтверждала инцидент со сбиванием самолета.

Восток провинции Эс-Суейда граничит с Иорданией, где сирийская армия вместе с поддерживаемыми Ираном боевиками в начале августа установила контроль над границей.