В РФ опять потерялся Путин – уже неделю не появляется на публике

Президент России Владимир Путин отказался от публичных мероприятий на семь дней – последний раз глава государства появился на публике 8 августа, а в следующий раз журналисты смогут его увидеть лишь 16 августа. Об этом сообщает Дождь со ссылкой на источники и анализ освещения деятельности Путина в государственных СМИ. В пресс-службе Кремля не ответили на вопрос о том, где находится Путин.

8 августа президент работал в двух местах – абхазской Пицунде, где встречался с президентом Раулем Хаджимбой, а также в Сочи, где посетил турнир по боевому самбо и встретился с отдыхающей на море семьей из Ижевска. В этой поездке Путина сопровождали журналисты.

В ночь на 9 августа журналисты всех СМИ, включая информационные агентства, улетели в Москву. Глава государства остался в Сочи и планировал оставаться там еще минимум на день, говорит собеседник, знакомый с планами главы государства.

В следующие дни на сайте Кремля регулярно появлялись сообщения о встречах Путина, которые он проводил с высокопоставленными чиновниками. Но все они проходили тет-а-тет, журналисты на них не приглашались, поэтому понять, когда на самом деле были записаны эти мероприятия, невозможно. Также во всех СМИ появлялись лишь снимки, которые делал личный фотограф президента.

Напомним, 7 августа Кремль опубликовал полную запись поездки Владимира Путина в Туву, где российский президент показательно побывал в тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой.