На Гуаме случайно объявили военную тревогу

На американском острове Гуам, который расположен в Тихом океане, две местные радиостанции по ошибке запустили в эфир экстренное предупреждение о нападении или теракте. Об этом в Facebook сообщила служба гражданской обороны острова, передает РБК-Украина.

Экстренное предупреждение попало в эфир 15 августа около 12:25 по местному времени (около 5:25 утра по Киеву). Такого рода сообщени должно предупреждать жителей острова об угрозе военной атаки или террористического акта.

"Жители и посетители острова, возможно, заметили в 12:25 утра, незапланированное испытание системы экстренного оповещения. Несанкционированный тест не был связан с какой-либо чрезвычайной ситуацией, угрозой или предупреждением", – сообщили в службе.

Местные власти связывают инцидент с ошибкой персонала.

Власти Гуама продолжают следить за недавними событиями вокруг Северной Кореи и их угрожающими действиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чтобы спрятаться от ракет КНДР у жителей Гуама будет всего 14 минут

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах испытания баллистических ракет вблизи американского острова Гуам в Тихом океане.