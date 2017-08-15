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Главная » Мир » На Гуаме случайно объявили военную тревогу

На Гуаме случайно объявили военную тревогу

На Гуаме случайно объявили военную тревогу
Гуам / Фото: facebook.com/USNavalBaseGuam

Служба гражданской обороны острова назвала это несанкционированным тестом

15.08.17 282
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На американском острове Гуам, который расположен в Тихом океане,  две местные радиостанции по ошибке запустили в эфир экстренное предупреждение о нападении или теракте. Об этом в Facebook сообщила служба гражданской обороны острова, передает РБК-Украина.

Экстренное предупреждение попало в эфир 15 августа около 12:25 по местному времени (около 5:25 утра по Киеву). Такого рода сообщени должно предупреждать жителей острова об угрозе военной атаки или террористического акта.

"Жители и посетители острова, возможно, заметили в 12:25 утра, незапланированное испытание системы экстренного оповещения. Несанкционированный тест не был связан с какой-либо чрезвычайной ситуацией, угрозой или предупреждением", – сообщили в службе.

Местные власти связывают инцидент с ошибкой персонала.

Власти Гуама продолжают следить за недавними событиями вокруг Северной Кореи и их угрожающими действиями.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах испытания баллистических ракет вблизи американского острова Гуам в Тихом океане.

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